В Австралии ужесточили запрещающие покидать страну COVID-правила

С весны гражданам Австралии запрещено покидать страну без уважительной причины. Со среды это правило распространяется также на тех, кто живет за границей, но посещает Австралию

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Власти Австралии ужесточили правило, запрещающее гражданам покидать ее территорию без уважительной причины. Оно действует с весны прошлого года, но если раньше не распространялось на австралийцев, которые большую часть времени живут за границей, то теперь и они, приехав на родину, подпадут под запрет на выезд, сообщил австралийский ABC News.

О том, что исключение о проживающих за границей гражданах Австралии было убрано из карантинных предписаний, стало известно на прошлой неделе. Новое правило вступило в силу 11 августа. ABC News сообщил, что изменение «незаметно» было принято в парламенте и формально о нем не объявляли. По данным портала, многих оно застало врасплох.

Согласно действующим правилам, австралийцы должны запрашивать разрешение на выезд из страны. Уважительными причинами для этого считаются поездки по работе, для получения неотложной медицинской помощи или совершаемые в национальных интересах. Также разрешение могут предоставить тем, кто уезжает по «веским причинам» и не намерен возвращаться в течение трех месяцев или дольше.

В Австралии во время пандемии выявили 37 372 случая заражения коронавирусом, 944 человека умерли.