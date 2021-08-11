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Пандемия коронавируса ,  
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В Австралии ужесточили запрещающие покидать страну COVID-правила

С весны гражданам Австралии запрещено покидать страну без уважительной причины. Со среды это правило распространяется также на тех, кто живет за границей, но посещает Австралию
Фото: Brook Mitchell / Getty Images
Фото: Brook Mitchell / Getty Images

Власти Австралии ужесточили правило, запрещающее гражданам покидать ее территорию без уважительной причины. Оно действует с весны прошлого года, но если раньше не распространялось на австралийцев, которые большую часть времени живут за границей, то теперь и они, приехав на родину, подпадут под запрет на выезд, сообщил австралийский ABC News.

О том, что исключение о проживающих за границей гражданах Австралии было убрано из карантинных предписаний, стало известно на прошлой неделе. Новое правило вступило в силу 11 августа. ABC News сообщил, что изменение «незаметно» было принято в парламенте и формально о нем не объявляли. По данным портала, многих оно застало врасплох.

Полный локдаун в Сиднее из-за дельта-штамма коронавируса. Фоторепортаж
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Согласно действующим правилам, австралийцы должны запрашивать разрешение на выезд из страны. Уважительными причинами для этого считаются поездки по работе, для получения неотложной медицинской помощи или совершаемые в национальных интересах. Также разрешение могут предоставить тем, кто уезжает по «веским причинам» и не намерен возвращаться в течение трех месяцев или дольше.

В Австралии во время пандемии выявили 37 372 случая заражения коронавирусом, 944 человека умерли.

В конце июня в штате Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, власти ввели двухнедельный локдаун. Жители могли покидать дома для покупки товаров первой необходимости, получения медпомощи, посещения учебы или работы, физических упражнений на открытом воздухе, а также для вакцинации.

Но ситуация с заболеваемостью дельта-штаммом вируса продолжила ухудшаться, и через месяц премьер-министр штата Глэдис Береджиклян назвала положение дел чрезвычайным. Локдаун на этом фоне продлили до 30 июля.

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Источник: JHU
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Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
Австралия коронавирус COVID-19 Локдаун
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