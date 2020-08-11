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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки от коронавируса умерли 130 человек

Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге и Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в России от коронавируса умерли 130 человек, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 15 131.

Количество летальных случаев за сутки стало максимальным с 5 августа (тогда умерли 139 человек). Последние два дня в стране фиксировали 77 и 70 случаев соответственно.

Больше всего летальных исходов за последние сутки было зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 20.

В Москве за последние сутки умерли 14 пациентов с положительным тестом на коронавирус, в Подмосковье — трое, в Свердловской области — пятеро, в Красноярском крае — шестеро, в Ростовской и Новосибирской областях — семеро.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 августа
Общество

С начала пандемии больше всего смертей зарегистрировано в следующих регионах:

  • Москва — 4599,
  • Санкт-Петербург — 2176,
  • Московская область — 1127,
  • Дагестан — 458,
  • Нижегородская область — 414,
  • Красноярский край — 371.
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По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во всем мире от последствий коронавируса умерли 736,2 тыс. человек. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в США, Бразилии, Мексике, Великобритании и Индии. Россия по этому показателю занимает 11-е место в мире.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 августа
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