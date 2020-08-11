В России за сутки от коронавируса умерли 130 человек

Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге и Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в России от коронавируса умерли 130 человек, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 15 131.

Количество летальных случаев за сутки стало максимальным с 5 августа (тогда умерли 139 человек). Последние два дня в стране фиксировали 77 и 70 случаев соответственно.

Больше всего летальных исходов за последние сутки было зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 20.

В Москве за последние сутки умерли 14 пациентов с положительным тестом на коронавирус, в Подмосковье — трое, в Свердловской области — пятеро, в Красноярском крае — шестеро, в Ростовской и Новосибирской областях — семеро.