Над Челябинской областью заметили метеор. Видео
В ночь на 11 июля над Челябинской областью пролетел метеор. Как говорят очевидцы, наблюдать его можно было на всей территории области, а также в Кургане и других городах в радиусе 700 км, отмечает «Челябинск онлайн».
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов