Умерла Шелли Дюваль, сыгравшая в фильме Кубрика «Сияние»

Актриса скончалась во сне в своем доме в Техасе. Шелли Дюваль страдала от психического заболевания и диабета

Шелли Дювалль (Фото: Global Look Press)

Умерла американская актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную роль вместе с Джеком Николсоном в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», пишет The Hollywood Reporter. Ей было 75 лет.

Дюваль скончалась во сне в своем доме в городе Бланко (Техас), рассказал ее гражданский муж Дэн Гилрой, с которым актриса жила с 1989 года. Причиной смерти стали осложнения диабета.

«Мой дорогой, милый, замечательный партнер и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли», — сказал Гилрой.

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В ноябре 2016 года Дюваль впервые появилась на публике, с тех пор как покинула Голливуд в середине 1990-х: она снялась в эпизоде ток-шоу «Доктор Фил» и призналась, что страдает от психического заболевания: «Я очень больна. Мне нужна помощь». Актриса на шоу утверждала, что ее партнер по фильму «Попай» Роберта Олтмена Робин Уильямс, который покончил с собой в августе 2014 года, все еще жив.

О работе с Кубриком Дюваль в 2021 году вспоминала: «Он был очень теплым и дружелюбным ко мне. <...> Он проводил много времени со мной и Джеком [Николcоном]. Ему просто хотелось сидеть и говорить часами, пока команда ждала. И команда говорила: «Стэнли, нас ждут около 60 человек». Но это была очень важная работа». В интервью журналу People в 1981 году, актриса рассказывала, что Кубрик заставлял ее «плакать по 12 часов в день неделями подряд».

Кадр из фильма «Сияние» (Фото: Warner Bros. Pictures) Кадр из фильма «3 женщины» (Фото: Lion's Gate Films) Кадр из фильма «Воры как воры» (Фото: George Litto Productions Inc.) Кадр из фильма «Лесные холмы» (Фото: Digital Thunderdome)

Дюваль снималась в фильмах Роберта Олтмена «Нэшвилл» (1975), «Три женщины» (1977), «Попай» (1980), а также в «Бандитах во времени» Терри Гиллиама и «Энни Холл» Вуди Аллена, где сыграла эпизодическую роль журналистки Rolling Stone.

В кино актриса после двух десятилетий отсутствия вернулась лишь в 2022 году, последним ее фильмом стал The Forest Hills.