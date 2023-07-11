Реки вместо дорог: кадры с затопленного востока США

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В штате Нью-Йорк и в Новой Англии в США за последние 14 дней выпало более 200% месячной нормы осадков. При этом накануне ночью в долине реки Гудзон произошел сильный шторм, во время которого выпало до 3 см осадков, сообщили метеорологи. Во время дождей были повреждены дороги, дома, снесено несколько мостов. Известно об одном погибшем.