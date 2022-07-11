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Умер автор музыкальной темы бондианы Монти Норман

Норману было 94 года. Он написал James Bond Theme к первому фильму «Доктор Ноу», она звучит в начале киноленты
Монти Норман
Монти Норман (Фото: montynorman.com)

Британский композитор Монти Норман умер в возрасте 94 лет, сообщается на его сайте.

«Монти Норман умер 11 июля после кратковременной болезни», — говорится в сообщении.

Норман родился 4 апреля 1928 года в Лондоне. Музыкальную карьеру начинал в качестве исполнителя, выступал в составе музыкальных групп, а также пел в развлекательных шоу. В 1950-е годы Норман начал карьеру композитора, написал тексты песен из англоязычных версий мюзиклов «Эспрессо Бонго» и «Нежная Ирма».

В 1961 году одну из его композиций услышал продюсер Альберт Р. Брокколи, который предложил Норману написать музыку для первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» (1962). Главная тема фильма позднее приписывалась композитору Джеймсу Барри, который сделал новую аранжировку темы к последующим фильмам бондианы, однако Монти выиграл три судебных иска, отстояв свое авторство. В ходе разбирательства композитора с The Sunday Times говорилось, что Норман получил около £485 тыс. за использование James Bond Theme с 1976 по 1999 год.

Норман был лауреатом премий Лоуренса Оливье, Айвора Новелло и награжден золотым знаком отличия за заслуги перед британской музыкой, который вручает Академия Айворс (ранее Британская академия авторов песен, композиторов и авторов, BASCA).

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