В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью

СМИ пишут, что женщина выпала из окна высотного дома. Обстоятельства случившегося изучают сотрудники полиции

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В центре Волгограда обнаружено тело федерального судьи. Как сообщает издание «Блокнот» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о Татьяне Секериной, которая работала в Волжском городском суде. Источник «РИА Новости» подтверждает, что погибшая была федеральным судьей, но имя не приводит.

Официального подтверждения этой информации нет. «В центре Волгограда наши следователи сейчас работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства гибели женщины. Кем работала эта женщина и в связи с чем она была убита, нам пока не известно», — заявили РБК в пресс-службе ГСУ СК РФ по Волгоградской области.

По предварительным данным, женщина по неизвестной причине выпала из окна 15-го этажа многоэтажки на улице Пархоменко и разбилась насмерть.

Издание «Комсомольская правда Волгоград» сообщает, что квартира, из окна которой выпала женщина, была заперта изнутри. Оно также указывает, что погибшая была федеральным судьей.