Российские дети отравились на курорте в Болгарии

Массовое отравление детей произошло в международном детском центре "Друзья", расположенном на побережье Черного моря в Болгарии близ города Китен. Среди пострадавших есть и российские дети. Об этом сообщили в российском консульстве в Варне (Болгария).

Как сообщила РБК консул Галина Петровская, пострадали также дети из расположенного рядом лагеря Green Park. Точное число пострадавших она не уточнила, добавив, что состояние детей нормализуется.

"Часть находится в лагерях под присмотром вожатых и уже выходит на море, 10 человек пока остаются в больнице, тяжелых нет", - подчеркнула Г.Петровская.

По словам консула, 8 июля 2011г. в Китене произошла авария в канализационной системе, в результате чего в систему водопровода попала инфекция. "Водопровод в обоих лагерях был отключен, всем детям оказана медицинская помощь, организовано снабжение бутилированной водой, лагеря переведены на несколько дней на диетическое питание", - сообщила Г.Петровская.