Экс-главу Татфондбанка освободили от наказания по болезни
Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, приговоренного к 12,5 годам колонии за злоупотребления полномочиями, об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает издание «Вечерняя Казань».
«Ходатайство Мусина об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью удовлетворено в соответствии с частью 8 статьи 399 УПК», — сказано в сообщении.
Мусин и ранее направлял в суд ходатайство о досрочном освобождении по состоянию здоровья. Однако ему отказали, поскольку приговор по делу о злоупотреблении полномочиями, оглашенный в ноябре 2024-го, тогда еще не вступил в законную силу.
Какой диагноз поставлен Мусину, неизвестно, однако на нескольких заседаниях суда он появлялся на костылях, отмечает «Казань Онлайн». «РБК-Татарстан» писал, что он перенес операцию по замене тазобедренного сустава, уже будучи осужденным в 2021 году.
«Татфондбанк» лишился лицензии 3 марта 2017 года. В тот же день был задержан председатель его правления — Мусин. В сентябре 2021 года его приговорили к 12 годам колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. Суд пришел к выводу, что экс-банкир, будучи главой правления и бенефициаром банка, выдавал необеспеченные ссуды подконтрольным ему фирмам, а также совершил «иные противозаконные действия». Банк понес убыток в размере более 23 млрд руб. Позднее срок сократили до 11 лет.
В ноябре 2024 года Мусина признали виновным по второму уголовному делу о злоупотреблении полномочиями с общим ущербом 26 млрд руб. По версииследствия, в 2013–2016 годы «Татфондбанк» его по указанию выдал кредиты 35 юридическим лицам, залоговое обеспечение и ликвидные активы банка затем были выведены.
Мусин по приговору получил еще шесть с половиной лет лишения свободы. Срок наказания по совокупности преступлений составил 12,5 лет колонии общего режима.
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