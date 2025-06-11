Военного, расстрелявшего двоих из ревности, задержали под Волгоградом

Мужчина 8 июня открыл стрельбу в городе Петров Вал, в результате были ранены двое. Baza пишет, что конфликт произошел на почве ревности. По его данным, а также по сведениям V1, фигурант — военный, бежавший из части

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В Камышине Волгоградской области силовики задержали мужчину, который 8 июня открыл стрельбу в городе Петров Вал. Об этом сообщило региональное управление МВД в телеграм-канале.

Тремя днями ранее 33-летний подозреваемый открыл стрельбу и нанес огнестрельные ранения двум потерпевшим. Затем он скрылся, и силовики начали его поиски. 11 июня мужчину удалось задержать. Его доставили в отдел полиции.

Полицейские также нашли оружие, из которого стрелял фигурант. МВД показало кадры с оружием, похожим на автомат с глушителем, который лежит в кустах.

Телеграм-канал Baza пишет, что задержанный — 33-летний контрактник Максим В. По данным канала, мужчина сбежал из воинской части с автоматом и пошел на встречу с предполагаемым любовником жены. На встречу пришли двое парней, с которыми он был знаком. Произошел конфликт, и контрактник расстрелял потерпевших, после чего скрылся на машине. Один из раненых, как утверждает Baza, сейчас находится в реанимации, а второй — в состоянии средней степени тяжести.

Портал V1.ru называет стрелявшего Михаилом Вальковичем и утверждает, что тому 34 года. Издание также пишет, что мужчина покинул с оружием воинскую часть, расстрелял двух человек и скрылся. Одного из раненых, по его данным, в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение клинической больницы скорой помощи Волгограда. Валькович, как пишет V1.ru, является участником военной операции, ранее он был судим.