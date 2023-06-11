Власти Херсонской области сообщили о переходе от спасательной операции к гуманитарной

В Херсонщины заявили о переходе от спасательной к гуманитарной операции

Подтоплено свыше 22,9 тыс. частных домов и 282 — многоквартирных, а также 67 соцучреждений. Тех, кто не захотел эвакуироваться, власти снабжают продуктами и водой, сообщил глава областного правительства

Херсон (Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters)

Спасательная операция в Херсонской области, где обрушение плотины Каховской ГЭС привело к затоплениям населенных пунктов, переходит в стадию гуманитарной, сообщил в своем телеграм-канале глава областного правительства Андрей Алексеенко.

Власти занимаются снабжением водой и продуктами жителей в зоне бедствия, которые не захотели эвакуироваться, сообщил он. К ним на лодках и спецтехнике отправляют медиков, добавил Алексеенко.

По его словам, уровень воды продолжается снижаться и за последние сутки упал еще на 1,5-1,9 метра. Всего подтоплено свыше 22,9 тыс. частных домов и 282 — многоквартирных, а также 67 соцучреждений. «По предварительным расчетам ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей, учреждениям здравоохранения — 5,05 млрд», — сообщил он. Алексеенко накануне говорил, что ущерб от последствия разрушения плотины предварительно оценивается в 11,5 млрд руб.

В Херсонской области начался прием заявление на предоставление единовременных выплат, на которые могут претендовать все жители в зоне ЧС, отметил глава областного правительства.

Указ о выплатах жителям пострадавших районов Херсонской области врио губернатора Владимир Сальдо подписал 11 июня. Документ предусматривает единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. и другие компенсации: 50 тыс. руб. на человека за частично утраченное имущество

на человека за частично утраченное имущество 100 тыс. руб. на человека за полностью утраченное имущества

на человека за полностью утраченное имущества по 1 млн руб. семьям погибших

семьям погибших 200 тыс. руб. получившим легкий вред здоровью

получившим легкий вред здоровью 400 тыс. руб. получившим средний и тяжкий вред здоровью

К 11 июня с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано почти 7 тыс. человек, 1,5 тыс. человек расселены во временные пункты размещения, сообщал врио губернатора Владимир Сальдо. 77 пострадавших госпитализировали. Сход воды продолжается в районе городов Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань, говорил он.