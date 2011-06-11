Главе РЖД В.Якунину продлили полномочия

Председатель правительства РФ Владимир Путин продлил полномочия Владимира Якунина на посту главы ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Как сообщает пресс-служба главы кабинета министров, об этом он проинформировал в ходе встречи с В.Якуниным в Ново-Огарево.

"Вчера мной подписано и сегодня будет выпущено распоряжение о продлении срока ваших полномочий в качестве руководителя компании, - сказал В.Путин. - Это решение принято в связи с положительными показателями в работе компании, с хорошей динамикой, учитывая то, как компания проходила сложный период экономического кризиса".

Премьер в ходе встречи обсудил с главой РЖД будущие инвестиционные программы, а также проекты, связанные с поддержкой машиностроения.

В.Якунин был впервые назначен на должность президента РЖД 14 июня 2005г. распоряжением правительства. 12 июня 2008г. срок его полномочий на этом посту был продлен.