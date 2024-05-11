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Развожаев раскритиковал «Пятницу» за шоу, где Севастополь назвали «дырой»

Развожаев раскритиковал канал «Пятница» за шоу, где Севастополь назвали «дырой»
«Дырой» Севастополь назвала участница проекта «Большие девочки», переехавшая оттуда в Москву после съемок. Развожаев назвал трансляцию подобных высказываний недопустимой. На «Пятнице» отметили, что не разделяют мнение участницы
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Транслировать шоу, где Севастополь характеризуют негативно, недопустимо, заявил губернатор города Михаил Развожаев, комментируя выпуск программы на телеканале «Пятница», в которой участница назвала Севастополь «дырой».

«Серия с таким высказыванием опубликована 10 мая. На следующий день после великой даты — 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Продюсеры и редакторы программы должны понимать, что транслировать такие высказывания недопустимо в любой день, а сейчас это выглядит особенно кощунственно», — написал он в телеграм-канале.

Речь идет о выпуске шоу «Большие девочки» «Жизнь после проекта». В нем рассказывается, как участницы шоу — это были 13 девушек весом от 100 кг, жившие в кемпинге и проходившие физические и психологические испытания с целью похудеть, — строят свою жизнь после завершения проекта. Среди них была и 21-летняя Арина Киселева из Севастополя. Она сбросила 28 кг и после съемок решила остаться в Москве.

«Очень рада, что не вернулась в свою дыру, в свой Севастополь. Ну любимый Севастополь, любимый, но маленечко переросла», — рассказала она.

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Развожаев заявил об уверенности, что «девушка уже осознала свою ошибку, видя такую реакцию общественности». По его словам, Севастополь нельзя не любить.

«Безусловно, мнение канала не совпадает с мнением участницы.
Предполагаем, что она назвала «дырой» свою квартиру и не хотела никого обидеть», — ответили в пресс-службе «Пятницы».

Киселева не вышла в финал шоу, завершившегося в конце апреля. Победительницей стала 23-летняя Лилит Хачатрян из подмосковного города Лобни, которая сбросила 40 кг (в начале проекта она весила 120 кг при весе 153 см). Она получила главный приз в размере 1 млн руб.

Первый выпуск шоу «Большие девочки» набрал на YouTube 5 млн просмотров.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Ольга Ваганова
Севастополь Михаил Развожаев «Пятница»
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