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Автор реформы пожарного надзора подал рапорт об увольнении из МЧС

Автор реформы пожарного надзора генерал Еникеев подал рапорт об увольнении из МЧС
Руководителю департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринату Еникееву подписали рапорт об увольнении. Источники РБК называют его инициатором реформы пожнадзора
Ринат Еникеев
Ринат Еникеев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, генерал-лейтенант Ринат Еникеев подал рапорт об увольнении по собственному желанию, он был подписан в конце апреля. Об этом РБК сообщил источник в центральном аппарате МЧС, информацию подтвердил другой источник в ведомстве.

По словам собеседников РБК, указа об увольнении еще не было, но руководитель департамента уже попрощался со своими сотрудниками. Один из источников говорит, что рапорт был написан Еникеевым по рекомендации руководства министерства.

РБК направил запрос в пресс-службу министерства.

На сайте МЧС говорится, что Еникеев родился в 1976 году в Москве. Он окончил Московский институт пожарной безопасности МВД России и Московский государственный индустриальный университет.

Еникеев начинал работать в МЧС инспектором пожарной части, затем занимал различные должности, прежде чем стал начальником отдела административной практики и правового обеспечения надзорной деятельности Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

С 2016 по 2017 год находился на должности заместителя директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. В 2017 году стал руководителем департамента.

Собеседники РБК называют Еникеева инициатором реформы пожарного надзора. В 2021 году вступили в действие изменения в законодательстве в области пожарной безопасности, определенные Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и законом-спутником, вносящим в связи с этим изменения в отдельные законодательные акты. Тогда была отменена практика сплошных проверок и введен так называемый «умный контроль». Все объекты были распределены по категориям риска. Для каждого из них индивидуально установили периодичность надзорных мероприятий в сфере пожарной безопасности.

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В 2021 году Еникеев задекларировал ежегодный доход в размере 5,1 млн руб. и квартиру площадью 73,9 кв. м.

Еникеев неоднократно выступал с пояснениями в СМИ о противопожарных ограничениях для дачников — к примеру, в 2022 году он принимал участие в пресс-конференции «Шашлыки под запретом. Как отдохнуть на даче и не схлопотать штраф».

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МЧС кадровые перестановки надзор пожарная служба
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