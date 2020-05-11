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Умер бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев

Ему был 71 год. Ковалев возглавлял регион с 2008 по 2017 год
Олег Ковалев
Олег Ковалев (Фото: council.gov.ru)

Член Совета Федерации от Рязанской области, бывший глава региона Олег Ковалев скончался на 72-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора. Причины смерти там не уточнили.

Как заявил «РИА Новости» глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, Ковалев умер после продолжительной болезни. «Олег Иванович скончался этой ночью от остановки сердца», — сообщил он.

Глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко сообщил ТАСС, что о причинах смерти Ковалева пока говорить рано. «С высокой долей вероятности это может быть сердечно-сосудистая недостаточность», — допустил он.

Губернатор Рязанской области подал в отставку
Политика
<p>Олег Ковалев</p> <p></p>

Ковалев родился 7 сентября 1948 года в Краснодарском крае. в 1984 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель.

На должность губернатора Рязанской области Ковалева назначили в 2008 году, на прямых выборах в 2012 году его переизбрали на второй срок. В феврале 2017 года он подал заявление о досрочном сложении полномочий, назвав причиной такого решения полное выполнение всех задач, которые перед ним ставил глава государства. В том же месяце свои посты покинули еще четверо глав российских регионов (Бурятия, Карелия, Пермский край и Новгородская область), президент Владимир Путин на встрече с ними назвал ротацию губернаторов естественным процессом.

В 2017 году Ковалев был назначен сенатором от Рязанской области. Он входил в комитет Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Ковалев награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орденом Дружбы и орденом Почета.

Авторы: Наталия Анисимова, Майя Бобенко
Теги: губернатор, Рязанская область
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