Умер бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев

Ему был 71 год. Ковалев возглавлял регион с 2008 по 2017 год

Олег Ковалев (Фото: council.gov.ru)

Член Совета Федерации от Рязанской области, бывший глава региона Олег Ковалев скончался на 72-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора. Причины смерти там не уточнили.

Как заявил «РИА Новости» глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, Ковалев умер после продолжительной болезни. «Олег Иванович скончался этой ночью от остановки сердца», — сообщил он.

Глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко сообщил ТАСС, что о причинах смерти Ковалева пока говорить рано. «С высокой долей вероятности это может быть сердечно-сосудистая недостаточность», — допустил он.

Ковалев родился 7 сентября 1948 года в Краснодарском крае. в 1984 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель.