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BOP отправит В.Бута в супертюрьму
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BOP отправит В.Бута в супертюрьму
Общество, 11 мая 2012, 12:42
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BOP отправит В.Бута в супертюрьму
Тюремное управление США, чаще называемое BOP (Bureau of Prisons), отправит заключенного российского бизнесмена Виктора Бута в супертюрьму во Флоренсе (штат Колорадо). В прессе это место называют "Алькатрасом Скалистых гор".

"Я просто убита", - поделилась эмоциями с корреспондентом Би-би-си жена В.Бута Алла Бут, узнав о переводе супруга в другой штат. Она надеялась, что мужа отправят в тюрьму в Форт-Диксе (штат Нью-Джерси), которая отличается более мягкими условиями.

"Алькатрас Скалистых гор" - единственная в своем роде американская тюрьма. Она относится к категории "супермакс" и предназначена для наиболее опасных заключенных: главарей уличных банд, крупных мафиози и террористов.

Таким образом, В.Буту предстоит отбывать заключение в одиночной камере размером 8 кв. м. В тюремном помещении есть окошко для подачи пищи, небольшое окно, стул, стол и лежанка. Ему будут предоставлены черно-белый телевизор и право пользования тюремной библиотекой, один 15-минутный разговор в месяц и часовая разминка за пределами камеры. Общаться с другими узниками В.Буту разрешат только в случае его примерного поведения.

Напомним, российский бизнесмен был арестован в Таиланде в 2008г. по запросу американских властей, которые обвиняли его в незаконной торговле оружием, в частности в попытке поставить крупную партию этого товара колумбийским повстанцам из группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC).

В ноябре 2010г. российский предприниматель был экстрадирован в США, а 2 ноября 2011г. суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным по всем четырем пунктам обвинения, в частности в сговоре с целью убийства американских граждан, контрабанде оружия и поддержке терроризма.

Американская прокуратура настаивала на пожизненном сроке для В.Бута, но судья остановилась на минимальном наказании по указанным обвинениям, которое составляет 25 лет. Адвокаты после оглашения приговора пообещали обжаловать его, хотя и назвали минимальный срок успехом.

Теги: США , тюрьма , разминка
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