На следующей неделе москвичей ждет 30-градусная жара

В начале следующей недели в Москву придет 30-градусная жара, обещает Гидрометцентр России. По данным метеорологов, 11, 12 и 13 мая в столичном регионе сохранится умеренно теплая погода - около плюс 15-19 градусов днем и не холоднее плюс 3 градуса в ночное время.

В предстоящие выходные дни погода в столице и области улучшится: несмотря на то что сохранится вероятность дождей, в регионе потеплеет до плюс 22 градусов. Атмосферное давление поднимется до 751 мм ртутного столба.

Согласно прогнозу уже в первый день следующей недели, 16 мая, температура воздуха в Москве поднимется до плюс 23-28 градусов. Будет облачно, возможен небольшой дождь. Во вторник, 17 мая, воздух прогреется до плюс 26-31 градуса. Ожидается переменная облачность без осадков.