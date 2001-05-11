Оператора ОРТ похитили экс-сотрудники МВД

Оператора Общественного российского телевидения Дмитрия Завадского в последний раз видели в минском аэропорту 7 июля прошлого года.

Ранее представители белорусских правоохранительных органов, признавая умышленный характер преступления, заявляли, что подозреваемые никак не связаны со спецслужбами. Однако теперь объявлено, что журналиста похитила группа лиц во главе с бывшим сотрудником специального отряда МВД Белоруссии "Алмаз" Валерием Игнатовичем.

По мнению заместителя генпрокурора республики Михаила Снегиря и главы следственной группы Ивана Бранчеля, Дмитрий Завадский, возможно, еще жив. Следователи склонны связывать исчезновение Завадского с его интервью "Белорусской деловой газете" и прошедшими ранее съемками фильма о войне в Чечне. В съемках участвовали белорусские граждане, в том числе Валерий Игнатович.

Почти за год следствия удалось выяснить, что банда Игнатовича совершила ряд тяжких преступлений - убийств, разбойных нападений, грабежей, всего 18 эпизодов. Некоторые из них, в том числе дело Дмитрия Завадского, выделены в отдельное производство.

По словам Ивана Бранчеля, Игнатович участвовал в чеченской войне на стороне боевиков, что Завадский фактически подтвердил в интервью "Белорусской деловой газете". В автомобиле Игнатовича и обнаружили после исчезновения журналиста лопату со следами крови Завадского. Однако следователи не склонны считать журналиста погибшим до тех пор, пока не установлен факт гибели.