Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на более чем $1 млрд

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на более чем $1 млрд

Истцы считают, что Радован Витек через подставные фирмы скупал акции и в конечном счете завладел компанией, в которой был заинтересован фонд Kingstown Capital

Фото: Petr David Josek / AP

Американский хедж-фонд Kingstown Capital Management LP и чешская Investhold Ltd. подали в суд на миллиардера Радована Витека, истцы обвиняют его в мошенничестве с недвижимостью на сумму более $1 млрд, передает Bloomberg.

«Витек отобрал более $1 млрд в недвижимости у компаний, которыми он управлял, и незаконно присвоил их для своей личной выгоды», — говорится в иске, выдержки из которого приводит Financial Times

По словам истцов, Витек использовал сеть подставных фирм чтобы получить контроль над компанией из Люксембурга, занятой в сфере недвижимости. Последняя представляла интерес для Kingstown Capital, но продала свои самые ценные активы подконтрольным Витеку компаниям по низкой цене, говорится в иске.

«Сегодняшний судебный иск кропотливо излагает существование огромной, существовавшей десятилетиями схемы, осуществленной Витеком и его сообщниками и сделавшей его миллиардером», — заявил адвокат истцов Мэттью Шварц.

Компания Витека CPI Property Group, также фигурирующая в иске, отвергла все обвинения и назвала обвинения попыткой давления.