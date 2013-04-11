В Китае запретили "Джанго" К.Тарантино в день премьеры

Сотрудники двух кинотеатров в Пекине рассказали, что премьерные показы были сорваны из-за требований прокатчика фильма в КНР China Film Group Corporation, который сообщил о неких "технический проблемах". В одном из кинозалов сеанс был прекращен буквально через несколько минут после начала.
Ранее сообщалось, что для китайского проката К.Тарантино подготовил специальную версию "Джанго Освобожденного". Режиссер, в частности, подкорректировал обильно проливающуюся в картине кровь, сделав ее менее яркой, а также уменьшил расстояние, на которое разлетаются кровавые брызги.
Это было сделано для того, чтобы китайские цензоры, которые с подозрением относятся к сценам насилия, сексуальным сценам и острым политическим темам, допустили картину к показу на большом экране. "Джанго" должен был стать первым фильмом К.Тарантино, выпущенным в прокат в Китае.
Последняя картина К.Тарантино, отсылающая к знаменитым спагетти-вестернам и рассказывающая о борьбе чернокожего раба Джанго за свободу и жизнь своей жены, была претендентом на кинопремию "Оскар" в пяти номинациях и завоевала две золотых статуэтки. "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана получил Кристоф Вальц, а лауреатом премии за лучший оригинальный сценарий стал сам К.Тарантино.