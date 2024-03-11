Годовщина землетрясения и аварии на АЭС в Фукусиме. Видео

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13 лет назад, 11 марта 2011 года, на японской АЭС «Фукусима-1» произошла авария. Причиной стало цунами, которое было вызвано землетрясением магнитудой 9 и обрушилось на станцию.

Волны, достигавшие 40 метров, затопили подземные помещения АЭС, что привело к обесточиванию станции и повреждению систем охлаждения, после чего на трех энергоблоках произошли взрывы, а в окружающую среду попали радиоактивные элементы.

Цунами повредило сотни тысяч зданий, полностью оказались разрушены 122 тыс., погибли около 20 тыс. человек, пропавшими без вести считаются свыше 2,5 тыс. Японским властям пришлось эвакуировать полмиллиона человек, а ликвидация последствий на «Фукусиме-1» продолжается до сих пор.