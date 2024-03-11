 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Годовщина землетрясения и аварии на АЭС в Фукусиме. Видео

Годовщина землетрясения и аварии на АЭС в Фукусиме. Видео
Video

13 лет назад, 11 марта 2011 года, на японской АЭС «Фукусима-1» произошла авария. Причиной стало цунами, которое было вызвано землетрясением магнитудой 9 и обрушилось на станцию.

Волны, достигавшие 40 метров, затопили подземные помещения АЭС, что привело к обесточиванию станции и повреждению систем охлаждения, после чего на трех энергоблоках произошли взрывы, а в окружающую среду попали радиоактивные элементы.

Цунами повредило сотни тысяч зданий, полностью оказались разрушены 122 тыс., погибли около 20 тыс. человек, пропавшими без вести считаются свыше 2,5 тыс. Японским властям пришлось эвакуировать полмиллиона человек, а ликвидация последствий на «Фукусиме-1» продолжается до сих пор.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
«Фукусима-1» АЭС видео
Материалы по теме
Глава «Росатома» сообщил о восстановлении защиты Запорожской АЭС
Политика
В Курской области сбили беспилотник вблизи города, где находится АЭС
Политика
На французской АЭС остановили два реактора из-за пожара
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (—) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (—) Инвестиции, 16:18
Новая философия: какие новые тенденции появились в российском спорте Спорт, 16:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:28
Президент Польши предложит членам НАТО тратить 3% ВВП на оборону Политика, 16:25
Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 лучших акций России Инвестиции, 16:24
Какие квартиры не теряют в цене: хороший вид и близость метро или воды Недвижимость, 16:17
Квартиры для инвестиций: какие выбирать, чтобы приумножить вложения РБК и ПИК, 16:15
Годовщина землетрясения и аварии на АЭС в Фукусиме. Видео Общество, 16:10
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В Берлине у «Чекпоинта Чарли» застрелили мужчину Общество, 16:02
Клуб Серии А уволил тренера, боднувшего игрока соперников Спорт, 16:01
Люди стали забывать номера телефонов: чем опасна цифровая амнезия Pro, 15:58
Глава «Роскосмоса» назвал Путину сроки запуска ракеты «Ангара-А5М» Технологии и медиа, 15:54
Суд оштрафовал еще одного участника «голой вечеринки» Общество, 15:52
Охранника на Украине приговорили к 5 годам за предупреждения о повестках Общество, 15:48
В Госдуме рекомендовали принять расширение «дачной амнистии» Недвижимость, 15:38