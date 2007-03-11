В горах Приэльбрусья терпит бедствие группа туристов

В горах Кабардино-Балкарии погиб турист из Москвы. Сегодня утром девушка из состава группы связалась по радио со спасателями и сообщила лишь, что "они терпят бедствие, погиб руководитель группы, еще один человек получил травму". Об этом сообщили РБК в управлении информации и связи с общественностью МЧС РФ.

Группа находится на высоте 5 тыс. м.

На завтра запланирован вылет в район происшествия вертолета со спасателями Приэльбрусского спасотряда.

Последний подобный случай с туристами в РФ произошел менее месяца назад в горах Хакасии. 13 февраля с.г. в Саянах в районе озера Пазарым со скал сорвалась группа из семи человек, четверо из которых погибли.

А за несколько дней до этого трагедия произошла в Приэльбрусье, где под лавину попала группа туристов - студентов Краснодарского института физической культуры. Три человека оказались завалены снегом в ущелье Адыр-Су вблизи горы Треугольник. В ходе спасательной операции под лавиной были обнаружены тела двух человек.

Как отмечают спасатели, причинами подобных происшествий являются беспечность отдыхающих и пренебрежение элементарными правилами поведения в горах. В последние годы отдых в горах набирает популярность среди россиян, что также является причиной роста ЧП.