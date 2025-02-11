В Стамбуле выпал снег. Видео

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В ночь на 11 февраля в Стамбуле начался сильный снегопад. Он привел к дорожно-транспортным происшествиям и перекрытиям некоторых улиц. На работу стамбульского аэропорта непогода не повлияла. Власти объявили, что в среду, 12 февраля, в Стамбуле не будут работать школы.