Ваенга и Катя Лель стали заслуженными артистками России
Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России певицам Кате Лель и Елене Ваенге (настоящая фамилия — Хрулева). Указ опубликован на портале правовых актов.
Кате Лель — 50 лет. Пик ее популярности пришелся на начало нулевых годов, среди ее хитов — «Мой мармеладный», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю». Лель — народная артистка Чечни и народная артистка Кабардино-Балкарии.
Ваенге (настоящее имя Елена Хрулева) — 48 лет. Первые песни принесли ей известность в Санкт-Петербурге, а всероссийского успеха певица добилась после выхода альбома «Белая Птица» в 2005 году. Она является обладательницей четырех премий «Золотой граммофон», дважды становилась лауреатом «Песни года», а также имеет звание народной артистки Республики Адыгея и Марий Эл.
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