 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ваенга и Катя Лель стали заслуженными артистками России

Елена Ваенга&nbsp;(Хрулева)
Елена Ваенга (Хрулева) (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России певицам Кате Лель и Елене Ваенге (настоящая фамилия — Хрулева). Указ опубликован на портале правовых актов.

Кате Лель — 50 лет. Пик ее популярности пришелся на начало нулевых годов, среди ее хитов — «Мой мармеладный», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю». Лель — народная артистка Чечни и народная артистка Кабардино-Балкарии.

Ваенге (настоящее имя Елена Хрулева) — 48 лет. Первые песни принесли ей известность в Санкт-Петербурге, а всероссийского успеха певица добилась после выхода альбома «Белая Птица» в 2005 году. Она является обладательницей четырех премий «Золотой граммофон», дважды становилась лауреатом «Песни года», а также имеет звание народной артистки Республики Адыгея и Марий Эл.

Феномен Кати Лель и «КиШ»: почему все снова слушают музыку 2000-х
Life
Кадр из клипа&nbsp;Кати Лель &laquo;Мой мармеладный&raquo;

Материал дополняется.

Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»

«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким

РБК запускает винный салон. Расписание

Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

ЕС собрался захватывать российские танкеры

По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Владимир Путин Елена Ваенга российские артисты песни указ
Елена Ваенга фото

Елена Ваенга

музыкант, певица, автор песен
27 января 1977 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин сделал Билана заслуженным артистом России
Общество
Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание заслуженной артистки России
Общество
Кадырова и его отца признали заслуженными правозащитниками Чечни
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73) Инвестиции, 10 фев, 18:04 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49) Инвестиции, 10 фев, 18:04
Песков оценил слова Трампа о вхождении Украины в состав РоссииПолитика, 13:27
В Подмосковье впервые за 4 года подешевели дома из «золотой сотни»Недвижимость, 13:25
В Кремле сочли важным цитирование слов Путина в соцсети ТрампаПолитика, 13:23
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:22
За десятилетие АЦБК сократил захоронение отходов на 61%Пресс-релиз, 13:20
Сменивший гражданство россиянин сломал ракетку напополам в матче в СШАСпорт, 13:14
Захарова назвала цель приезда посла США в здание МИД РоссииПолитика, 13:10
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:08
Сихарулидзе выбрали президентом Федерации фигурного катания РоссииСпорт, 13:04
В Северной Осетии ввели план «Перехват» после убийства мужчины на трассеОбщество, 12:53
Как заработали первые деньги Маск, Трамп и другие миллиардерыPro, 12:52
Виноделы Испании ускорили отправку вина в США из-за риска пошлин ТрампаВино, 12:49
Драматурга Светлану Петрийчук этапировали из СИЗО «Печатники»Политика, 12:48
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за месяцНедвижимость, 12:48