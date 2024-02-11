В Кабардино-Балкарии загорелся рынок на площади 2 тыс. кв. м
В городе Майский в Кабардино-Балкарии загорелась кровля торгового павильона на центральном рынке, сообщает МЧС. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.
Огонь тушат 42 человека и 10 единиц техники. К 9:50 возгорание удалось локализовать. О пострадавших не сообщается.
Рынок находится на улице Энгельса.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле