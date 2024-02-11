В Кабардино-Балкарии загорелся рынок на площади 2 тыс. кв. м

Пожар на рынке начался на кровле одного из торговых павильонов, возгорание удалось локализовать

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В городе Майский в Кабардино-Балкарии загорелась кровля торгового павильона на центральном рынке, сообщает МЧС. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.

Огонь тушат 42 человека и 10 единиц техники. К 9:50 возгорание удалось локализовать. О пострадавших не сообщается.

Рынок находится на улице Энгельса.