При столкновении двух трамваев в центре Страсбурга пострадали 20 человек
Два трамвая столкнулись возле вокзала в Страсбурге во Франции, сообщает BFM TV. Пожарно-спасательная служба Нижнего Рейна в X уточняет, что инцидент произошел на остановке Центрального вокзала.
В префектуре заявили, что авария произошла в туннеле, ведущем к остановке возле Центрального вокзала, передает France Info. По данным префектуры, пострадали не менее 20 человек, они находятся «в относительно чрезвычайной ситуации». Источник BFM в полиции сообщил, что столкновение произошло из-за ошибки переключения стрелки.
Страсбургская транспортная компания (CTS) заявила, что авария вызвала «значительные сбои» в работе трамвайных линий, а автобусы больше не имеют доступа к центральному вокзалу.
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