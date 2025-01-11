Умер искусствовед Леонид Бажанов
На 80-м году жизни умер искусствовед, историк искусств, специалист по современному искусству, куратор, член Российской академии художеств (РАХ) Леонид Бажанов. Об этом сообщил член РАХ архитектор Юрий Аввакумов в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). О смерти Бажанова также пишет журнал «Артгид».
Как пишет телеграм-канал «ИскусствоВОД», последние полтора месяца Бажанов находился в реанимации.
Леонид Бажанов родился 27 марта 1945 года. В 1973-м он окончил отделение истории искусства исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1986 году основал творческое объединение «Эрмитаж», где в годы перестройки свои работы представляли художники Эрик Булатов и Илья Кабаков, скульптор Эрнст Неизвестный и другие.
В 1991-м Бажанов основал Центр современного искусства (ЦСИ) на Большой Якиманке, а в 1992-м инициировал создание Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). В 1992–1997 годах возглавлял управление изобразительного искусства Министерства культуры.
С 1997 года и до слияния ГЦСИ с государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО в 2016 году он был художественным руководителем ГЦСИ. В 2017 году Бажанов стал академическим руководителем программы «Современное искусство» в Высшей школе экономики (ВШЭ).
В 2001 году выступил комиссаром павильона России на Венецианской биеннале. В том же году стал членом Российской академии художественной критики (AICA). В 2012 году Бажанов получил звание заслуженного работника культуры России.
РБК направил запрос в пресс-службу РАХ, в ГЦСИ, обратился за комментарием в пресс-службу Пушкинского музея.
Читайте РБК в Telegram.
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов