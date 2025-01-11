Умер искусствовед Леонид Бажанов

В 79 лет умер искусствовед, куратор, основатель творческого объединения «Эрмитаж» и ГЦСИ, заслуженный работник культуры Леонид Бажанов

Леонид Бажанов (Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС)

На 80-м году жизни умер искусствовед, историк искусств, специалист по современному искусству, куратор, член Российской академии художеств (РАХ) Леонид Бажанов. Об этом сообщил член РАХ архитектор Юрий Аввакумов в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). О смерти Бажанова также пишет журнал «Артгид».

Как пишет телеграм-канал «ИскусствоВОД», последние полтора месяца Бажанов находился в реанимации.

Леонид Бажанов родился 27 марта 1945 года. В 1973-м он окончил отделение истории искусства исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1986 году основал творческое объединение «Эрмитаж», где в годы перестройки свои работы представляли художники Эрик Булатов и Илья Кабаков, скульптор Эрнст Неизвестный и другие.

В 1991-м Бажанов основал Центр современного искусства (ЦСИ) на Большой Якиманке, а в 1992-м инициировал создание Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). В 1992–1997 годах возглавлял управление изобразительного искусства Министерства культуры.

С 1997 года и до слияния ГЦСИ с государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО в 2016 году он был художественным руководителем ГЦСИ. В 2017 году Бажанов стал академическим руководителем программы «Современное искусство» в Высшей школе экономики (ВШЭ).

В 2001 году выступил комиссаром павильона России на Венецианской биеннале. В том же году стал членом Российской академии художественной критики (AICA). В 2012 году Бажанов получил звание заслуженного работника культуры России.

РБК направил запрос в пресс-службу РАХ, в ГЦСИ, обратился за комментарием в пресс-службу Пушкинского музея.