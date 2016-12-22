Доля осуждающих однополые связи россиян впервые превысила 80%

Исследование Левада-центра показало, что за 20 лет число россиян, осуждающих аборты, выросло втрое, а доля тех, кто осуждает супружескую измену, увеличилась более чем на треть

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Настроения россиян в «сфере сексуального и репродуктивного поведения» становятся все более консервативными, следует из отчета Левада-центра. По его данным, за последние 20 лет доля россиян однозначно осуждающих аборты даже в тех случаях, когда семья по бедности просто не может позволить себе детей, выросла втрое — с 12% в 1998 году до 35%.

При этом доля тех, кто не видит в таких абортах ничего предосудительного, сократилась сразу с 64 до 26%.

За тот же срок доля россиян, безоговорочно осуждающих супружескую измену, увеличилась с 50 до 68%, а доля тех, кто не считает измену чем-то особенным, упала с 22 до 9%.

Доля россиян, однозначно или «почти всегда» осуждающих однополые сексуальные отношения двух взрослых людей, в конце 2017 года впервые, по данным Левада-центра, превысила 80%, достигнув отметки 83% (в 1998 году было 68%).

Исследование социологов показало также существенное сокращение различий в отношении к однополым связям между представителями различных поколений. Так, еще в 2008 году, по данным Левада-центра, среди мужчин в возрасте 18–30 лет доля гомофобов была на 17 п.п. ниже, чем среди мужчин старше 31 года, однако теперь они сравнялись (82 и 81% соответственно).

«Аналогичная ситуация отмечается в отношении женщин. Раньше разница составляла 12 п.п., а сейчас ее нет», — говорится в отчете социологов.

Мужчины в России, по данным Левада-центра, по-прежнему несколько лояльнее женщин относятся к супружеским изменам (однозначно осуждают 57 и 77% соответственно), а вот к однополым связям представители обоих полов относятся практически одинаково (однозначно осуждают 82 и 83%).

Примечательно, что мнения женщин по данным вопросам, проживающих в крупных городах, идентичны мнениям жительниц провинции и села, то есть фактор урбанизации и наличия городской специфики мышления не оказывает значимого влияния на табуирование тех или иных аспектов поведения, связанных с сексуальной сферой и репродукцией. «Единственное различие сводится к тому, что респондентки из малых городов и сел более лояльны к абортам из-за низких доходов. Это, вероятно, определяется собственным опытом (россияне, проживающие в провинции и селах, в целом беднее россиян, проживающих в крупных городах)», — подчеркивается в сообщении Левада-центра.