Эмма Уотсон рассказала о пережитом «полном спектре» домогательств

Актриса Эмма Уотсон, получившая известность в том числе после роли Гермионы в «Гарри Поттере», рассказала, что столкнулась в Голливуде с «полным спектром» сексуальных домогательств

Эмма Уотсон (Фото: ZUMAPRESS / Global Look Press)

Перед церемонией вручения премии «Золотой глобус» актриса Эмма Уотсон рассказала в интервью Variety, что, несмотря на свой юный возраст, уже испытала «весь спектр» сексуальных домогательств. Видео с ее ответами размещено на странице издания в Twitter.

«Поразительно, но ​я пережила полный спектр [сексуальных преследований], — сказала Уотсон. — Но более всего меня поразило то, что мой опыт не уникален, опыт моих друзей не уникален, опыт моих коллег не уникален. Эта проблема настолько системна!»

О том, что сексуальные домогательства широко распространены, говорит прежде всего статистика, продолжила актриса. «Огромное, огромное, огромное число женщин в возрасте от 18 до 24 лет сталкиваются с сексуальными домогательствами на рабочем месте», — сказала она.

«Мы просто раскрываем то, что произошло. Мы лишь царапаем поверхность [айсберга], и это на самом деле безумие», — заключила Уотсон.

Помимо актерской карьеры, актриса выступает как посол доброй воли ООН по делам женщин. Она занимается вопросами гендерного равноправия и защитой прав женщин во всем мире.

Заявление Уотсон последовало в контексте скандала о сексуальных домогательствах в Голливуде, который разгорелся после того, как в начале октября газета The New York Times опубликовала соответствующее расследование. Речь шла о голливудском продюсере Харви Вайнштейне. Среди тех, кто заявил о домогательствах с его стороны, — актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто.​

Сразу же после скандала от продюсера ушла жена, а его самого уволили из The Weinstein Company. 14 октября Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии, присуждающей премию «Оскар».

После этого случая множество женщин заявили о том, что на разных этапах своей карьеры подвергались домогательствам со стороны продюсеров, актеров и других вышестоящих мужчин в Голливуде.

Уотсон выступила в поддержку всех женщин, заявивших о преследовании.​