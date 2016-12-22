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Нью-Йорк подал в суд на BP и Exxon Mobil из-за изменения климата
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Нью-Йорк подал в суд на BP и Exxon Mobil из-за изменения климата
Общество, 06:56
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Нью-Йорк подал в суд на BP и Exxon Mobil из-за изменения климата
Мегаполис требует от нефтекомпаний возместить «миллиарды долларов», которые придется потратить на минимизацию последствий от изменения климата. Нефтяники встретили иск с непониманием
Билл Де Блазио (Фото: Amr Alfiky / Reuters)

Крупнейший город США подал в суд на нефтекомпании BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, обвинив их в том, что они являются крупнейшими корпорациями, влияющими на изменение климата.

Город требует от нефтекомпаний возмещения ущерба за те «миллиарды долларов, которые придется потратить на защиту ньюйоркцев от последствий изменения климата», заявил мэр Билл Де Блазио, говорится в сообщении на официальном сайте города.

«Речь идет о возмещении ущерба, который мы уже получили, и выплате компенсации, необходимой для устранения ущерба, которые, как ожидается, мы понесем в течение века», — говорится в сообщении.

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Мэрия города со ссылкой на «недавно раскрытые документы» утверждает, что «нефтяники были осведомлены о влиянии, которое сжигание топлива окажет на атмосферу, и ожидаемых изменениях климата как минимум с 1980-го».

Как отмечает Bloomberg, Нью-Йорк обращается к старой схеме «публичного ущерба» и «частного ущерба» — незаконной угрозе благосостоянию общества и отдельных лиц. В прошлом города таким образом боролись с борделями, наркопритонами и незаконными свалками отходов. «Задача — убедить судью применить хорошо известные законные стандарты к проблеме XXI века», — отмечает агентство.

Представители нефтяных компаний раскритиковали подачу иска со стороны Нью-Йорка. «Этот иск является фактически и с точки зрения закона необоснованным, и ничего не сделает для решения серьезной проблемы изменения климата», — сказал Bloomberg представитель Chevron. Пресс-секретарь Shell отметил, что проблему следует решать «путем разумной государственной политики и культурных изменений для снижения выбросов углерода​», а не в судах.

«Сокращение выбросов парниковых газов — это глобальная проблема, она требует соответствующего участия», — сказал представитель Exxon Mobil. По его словам, подобные иски против индустрии, которая питает экономику страны, попросту не помогают.​

Автор: Павел Казарновский.
Теги: BP , Нью-Йорк , Exxon Mobil
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