Американская атомная подлодка попала в аварию в Персидском заливе

Американская атомная подводная лодка столкнулась с рыболовецким судном в Персидском заливе. Инцидент произошел недалеко от Ормузского пролива, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ВМФ США.

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В результате инцидента никто не пострадал, однако у подлодки выведен из строя один из перископов. Особо отмечается, что атомный реактор подлодки "Джексонвиль" находится в полном порядке.

О повреждениях рыболовецкого судна ничего не сообщается. Более того, нет данных, какой именно стране оно принадлежало.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный инцидент в Персидском заливе. В августе американский эсминец примерно в этом же районе столкнулся с нефтяным танкером, который шел под флагом Панамы. По официальной версии, тогда также никто не пострадал.