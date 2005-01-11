Авиакомпании могут не вернуть деньги за сорвавшиеся туры в ЮВА

Российский союз туриндустрии (РСТ) не уверен в возможности возврата авиакомпаниями средств за несостоявшиеся рейсы в Юго-Восточную Азию, пострадавшую от цунами. Как говорится в сообщении РСТ, вероятность возврата средств за несостоявшиеся чартерные рейсы авиакомпаниями "вызывает большие сомнения".

В настоящее время только две авиакомпании объявили о возмещении стоимости перевозки на рейсах, которые предполагается отменить. Как считают опрошенные союзом эксперты авиарынка, успех переговоров с остальными перевозчиками во многом будет зависеть от административного ресурса, которым располагают заказчики отмененных рейсов.

В отсутствие административного ресурса дело будет решаться в зависимости от взаимоотношений между партнерами и перспективности работы с конкретным оператором.

Иными словами, отметили в РСТ, несмотря на разосланную 28 декабря 2004г. телеграмму Федерального агентства воздушного транспорта, запрещающую взимать штрафы за отказ от полета в связи с ситуацией в Юго-Восточной Азии, вопрос возврата средств в каждом случае будет решаться индивидуально.

Как считают в РСТ, авиакомпании вполне могут отказаться вернуть деньги, поскольку, по условиям контракта, при отмене рейса заказчик, как правило, несет 100-процентную ответственность. Кроме того, перевозчики также могут предложить операторам выбрать вложенные средства будущими рейсами. Но даже в таком случае "живые" деньги турфирмы получат нескоро: в авиации практикуется возврат средств через 6 месяцев после подписания соответствующих документов. Поэтому большинству операторов пока отдавать туристам нечего, отметили в Союзе туриндустрии.

В РСТ также напомнили, что глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Владимир Стржалковский призвал все турфирмы в досудебном порядке возместить клиентам стопроцентную стоимость несостоявшихся поездок в пострадавшие регионы Азии. Напомним, Владимир Стржалковский на пресс-конференции в Москве 29 декабря 2004г. заявил, что российские туроператоры, имеющие имя и дорожащие своей репутацией, должны пойти на досудебное решение вопросов с клиентами, собиравшимися на отдых в Юго-Восточную Азию, и выплатить им 100% стоимости путевки. По его словам, некоторые туроператоры фактически вынуждали своих клиентов ехать в районы бедствия, отказываясь вернуть деньги за отдых. "Я хотел бы предупредить эти организации о недопустимости такого поведения. Это форс-мажорные обстоятельства, и их необходимо учитывать", - заметил он.

Как сообщил В.Стржалковский, он разговаривал с представителями ряда крупных туристических компаний, и большая часть из них заявила о готовности вернуть клиентам деньги за несостоявшиеся туры. По словам главы Ростуризма, эти компании составляют "небольшой процент" от всего количества существующих операторов, однако "это крупные туроператоры, отправляющие на отдых порядка 50% российских туристов". "Я призываю остальные компании присоединиться и выплатить стопроцентную стоимость несостоявшихся туров", - заявил В.Стржалковский.

Также он сообщил, что Ростуризм будет выступать на стороне туроператоров при выяснении их отношений с авиаперевозчиками. Последние, подчеркнул глава Ростуризма, в случае отмены рейсов "убытков не понесут - они недополучат прибыль, что не одно и то же".

Однако на сегодняшний день, подчеркнули в РСТ, ситуация такова, что за прошедшее время даже изначально согласные с позицией Ростуризма фирмы на практике убедились, что вопрос совсем не так однозначен, как кажется на первый взгляд.

Сложность состоит еще и в том, что, как и предполагали эксперты, подавляющее большинство курортных отелей не намерено возвращать своим партнерам деньги за неоказанные услуги. Фирмы долг не отрицают, отметили в РСТ, но предлагают вернуть его все теми же услугами.

Как подтвердили РСТ в ряде туркомпаний, только отдельные гостиницы на о.Пхукет готовы вернуть деньги, остальные в счет долга предлагают проживание. Похожая ситуация складывается и со Шри-Ланкой: по словам представителей туркомпаний, курортные отели прежде всего хотят перезачесть вложенные средства с помощью будущих бронирований, при этом особенно трудно договариваться с пострадавшими гостиницами.

Ранее, напомним, РСТ обещал, что процесс возвращения денег за несостоявшиеся туры активизируется после 10 января. Такое заявление пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сделала в первый день нового года, когда ряд российских туроператоров начал возвращать деньги туристам, отказавшимся от поездок в пострадавшие от цунами страны Азии, по сообщению радиостанции "Эхо Москвы". Однако, по словам И.Тюриной, согласно законодательству РФ, если землетрясение в Юго-Восточной Азии будет признано форс-мажорным обстоятельством, турфирмы обязаны возвращать деньги "только по фактически понесенным убыткам".

Отметим также, что в то же время Российский союз туриндустрии призывал не отказываться от поездок в Таиланд под предлогом того, что ряд районов, которые не затронуло стихийное бедствие, в частности, популярный курорт Паттайя, безопасны. И.Тюрина даже заметила, что каждая такая поездка сейчас является формой оказания помощи Таиланду, поскольку туристы платят королевству деньги.