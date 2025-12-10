Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла

Софи Кинселла (Фото: Stephen Lovekin / Getty Images)

Писательница и автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла (настоящее имя — Мадлен Софи Уикхэм) умерла в возрасте 55 лет, сообщает Sky News со ссылкой на ее семью.

В прошлом году писательница сообщила, что у нее еще в 2022 году диагностировали агрессивную форму рака мозга. С тех пор прошло 18 месяцев, уточняет The Guardian.

Семья писательницы опубликовала в ее аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена) сообщение, где говорится, что Кинселла умерла утром 10 декабря.

Уикхэм родилась в Лондоне в 1969 году. Она изучала музыку в Нью-колледже Оксфордского университета, а затем переключилась на философию, политологию и экономику. После окончания вуза стала журналистом. Специализировалась на финансовой сфере, но оставила эту работу, так как, по ее собственным словам, она казалась ей скучной.

