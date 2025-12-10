 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла

Писательница и автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла умерла в 55 лет
Софи Кинселла &nbsp;
Софи Кинселла   (Фото: Stephen Lovekin / Getty Images)

Писательница и автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла (настоящее имя — Мадлен Софи Уикхэм) умерла в возрасте 55 лет, сообщает Sky News со ссылкой на ее семью.

В прошлом году писательница сообщила, что у нее еще в 2022 году диагностировали агрессивную форму рака мозга. С тех пор прошло 18 месяцев, уточняет The Guardian.

Японские и китайские авторы выходят в топы российского книжного рынка
Радио
Фото:Андрей Любимов / РБК

Семья писательницы опубликовала в ее аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена) сообщение, где говорится, что Кинселла умерла утром 10 декабря.

Уикхэм родилась в Лондоне в 1969 году. Она изучала музыку в Нью-колледже Оксфордского университета, а затем переключилась на философию, политологию и экономику. После окончания вуза стала журналистом. Специализировалась на финансовой сфере, но оставила эту работу, так как, по ее собственным словам, она казалась ей скучной.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Материалы по теме
Умерла писательница и зоозащитница Татьяна Горичева
Общество
Fashion-500: как российские модные бренды завоевывают свой же рынок
Бизнес
Умер автор монологов Винокура и Новиковой в «Аншлаге» Леонид Французов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 16:08 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 16:08
В России стартовали заказы на новый Honda Vezel от 2,77 млн руб. Авто, 16:29
Россияне стали чаще совершать «покупки для удовольствия» Радио, 16:29
Госдума отклонила проект о повышении штрафов за нарушения в сфере ЖКХ Недвижимость, 16:24
Медведев назвал число набранных за 2025 год контрактников Политика, 16:23
«Балтика» выкупила вратаря, забившего победный пенальти ЦСКА Спорт, 16:23
Суд арестовал экс-мэра Иваново Общество, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Глава «АвтоВАЗа» обвинил китайских автопроизводителей в демпинге Бизнес, 16:16
Какие возможности девелоперы видят в инфраструктурных инвестициях Москвы Отрасли, 16:16
Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла Общество, 16:11
Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по силе рубля на ближайший год Инвестиции, 16:10
Гонку Кубка России по биатлону перенесли из-за аварии на электросети Спорт, 16:08
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии в России Общество, 16:04
Эксперты оценили снижение цен на аренду жилья в мегаполисах России Недвижимость, 16:02