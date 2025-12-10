Донор с приводящей к раку генной мутацией стал отцом 197 детей в Европе

Мутацию в гене TP53, который отвечает за подавление развития злокачественных опухолей, обнаружили в сперме донора только в 2023 году. За почти два десятилетия у этого человека родились почти 200 детей в Европе

Фото: Shutterstock

Донор спермы, оказавшийся носителем мутации в гене TP53, приводящей к раку, стал отцом как минимум 197 детей в нескольких странах Европы. Некоторые из них уже унаследовали мутацию и заболели, есть и смертельные случаи рака, говорится в расследовании журналистской сети Европейского вещательного союза, куда входят ведущие СМИ европейских стран. Подробности публикуют в том числе датское радио и шведское телевидение.

В 2005 году датский студент стал донором в Европейском банке спермы (ESB, базируется в Копенгагене, одно из крупнейших учреждений в мире такого рода) номер 7069 и псевдоним Кьельд. На тот момент ни он, ни ESB не знали о наличии мутации.

Позднее в 10–19% сперматозоидов Кьельда выявлена мутация в гене TP53. Он выполняет функцию супрессора (механизма подавления) образования злокачественных опухолей и еще называется антионкогеном. Мутации в TP53 обнаруживаются в клетках около половины раковых опухолей.

Сам Кьельд, как считается, остается здоровым, будучи просто носителем, однако мутация при передаче потомкам значительно повышает риск возникновения онкологических заболеваний в детстве, таких как лейкемия, опухоли мозга и рак костной ткани.

Согласно документам, которые проверило агентство Дании по безопасности пациентов, генетический дефект в биологических материалах Кьельда нашли в 2023 году, после чего использование его спермы было прекращено. Ранее ее получили в 67 клиниках в 14 странах и использовали с 2006 по 2022 год.

Как отмечает Датское радио (DR), дети от Кьельда родились в том числе в Дании, Испании, Бельгии, Германии и Исландии. Сперма также отправлялась в Польшу, Албанию, Ирландию, Сербию и Косово, но там беременности не регистрировались. В Греции отказались раскрыть информацию, ответы ожидаются из Грузии, Кипра, Северной Македонии и Венгрии.

Доцент кафедры медицинского права в университете Ольборга Кент Кристенсен назвал недопустимым рождение такого количества детей от одного донора. «Я потрясен масштабами», — сказал он. По его мнению, это «свидетельствует о структурном сбое в работе системы отчетности».

В 2005 году в Дании было разрешено рожать не более 25 детей от одного донора, в 2013-м ввели ограничение — не более 12 семей на одного человека. При этом в Европе до сих пор нет единого регулирования. «Это означает, что вы продали по квоте в одной стране, а затем перешли к следующей», — сказал Якоб Вестед, доцент кафедры инновационного права в области наук о жизни Копенгагенского университета.

По данным DR, в одной только Бельгии от Кьельда родились 53 ребенка у 38 женщин, хотя в этой стране есть ограничение — не более шести женщин на одного донора. European Sperm Bank отказался от интервью, указывает датское радио.

Об этом случае в мае говорили на ежегодной конференции Европейского общества генетики человека в Милане. Врач Эдвиж Каспер отмечала, что Европе следует установить ограничения по количеству рождений детей от одного донора. Она уточнила, что пока не получается провести полный анализ ДНК всех доноров. «Такое распространение генетических заболеваний не является нормой», — подчеркнула Каспер.