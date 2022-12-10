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Общество ,  
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Генпрокуратура раскрыла число преступлений при реализации нацпроектов

Генпрокуратура раскрыла число преступлений при реализации национальных проектов
Генпрокуратура в рамках помесячного раскрытия данных о преступности в стране привела их срез применительно к реализации национальных проектов. Речь идет о зарегистрированных преступлениях без уточнения характера и размера ущерба
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Генеральная прокуратура России обнародовала аналитические материалы, посвященные состоянию преступности в стране по итогам десяти месяцев, в том числе данные о зарегистрированных преступлениях, связанных с реализацией национальных проектов и федеральных программ.

Как следует из материалов ведомства, число зарегистрированных преступлений, связанных с реализацией национального проекта «Демография», за январь—октябрь этого года выросло до 1790 случаев против 1072 за тот же период прошлого года. За десять месяцев 2020 года, на второй год реализации проекта, таких преступлений было 278.

В случае с нацпроектом «Жилье и городская среда» число преступлений составило 233 случая против 250 год к году, «Образование» - 121 случай против 252, «Здравоохранение» - 100 случаев против 103.

В прошлом году на нацпроект «Демография» было выделено 639,7 млрд руб., в 2020-м — 703,8 млрд руб.; в этом году на него должна быть потрачена сопоставимая сумма — 753,8 млрд руб.

В Министерстве труда и социальной защиты, которое отвечает за реализацию нацпроекта «Демография» и аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует его, комментарии не предоставили. РБК также направил запрос в правительство России.

Национальные проекты разрабатывались в соответствии с указом президента России от 2018 года как инструмент социально-экономического развития страны, они включают по несколько федеральных программ каждый. Сейчас таких проектов 14, крупнейшие — уже упомянутая «Демография», «Здравоохранение» (руководит Минздрав России, курирует также Голикова) с объемом финансирования 348,8 млрд руб., «Безопасные и качественные дороги» (руководит Минтранс, курирует вице-премьер Марат Хуснуллин) с бюджетом 300,8 млрд руб. и «Цифровая экономика Российской Федерации» (руководит Минцифры, курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко) с бюджетом 195 млрд руб.

Какие преступления регистрировала Генпрокуратура

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В материалах не уточняется характер преступлений и размер ущерба, РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

Общее число преступлений в бюджетной сфере за десять месяцев этого года, согласно данным на сайте ведомства, составило около 17 тыс. В прошлом году, когда использовалась несколько иная форма отчетности, за аналогичный период было зафиксировано около 18 тыс. преступлений, связанных с хищением бюджетных средств.

На официальном сайте Генпрокуратуры РБК обнаружил несколько десятков сообщений о правонарушениях при реализации нацпроекта «Демография». По итогам 19 из них были возбуждены уголовные дела. Семь сообщений касались нарушений в Красноярском крае, из них четыре — выдачи материнского капитала. Еще восемь сообщений касались выявленных фактов хищения средств: самый крупный ущерб, на 16 млн руб., был выявлен в Новосибирской области при строительстве детского сада (госзаказчик принял и оплатил фактически невыполненные работы). В целом нарушениям законодательства при строительстве объектов в рамках нацпроекта «Демография» были посвящены девять сообщений Генеральной прокуратуры. Из них шесть касались детских садов.

Строительство детских садов и устройство детей в них до сих пор представляет большую проблему, особенно в крупных городах, говорит председатель региональной общественной организации «За доступный детский сад» Кирилл Дружинин. Некоторые случаи необеспечения местами в детских садах действительно попадают в сферу внимания прокуратуры и становятся предметами судебных разбирательств.

Управляющий партнер адвокатского бюро Gagarin адвокат Игорь Симонов полагает, что большое число преступлений, связанных с нацпроектом «Демография», объясняется его высокой бюджетоемкостью. 

Счетная палата в 2019 году оценила кассовое исполнение нацпроекта в первом полугодии в 41,6% (216,2 млрд руб.). В октябре того же года аудиторы сообщили, что реализуемый в его рамках федеральный проект «Содействие занятости женщин» показал самое низкое освоение средств — 25,2%, и связали это с низкой строительной готовностью детских садов. Исполнение федеральных проектов «Спорт — норма жизни» за тот же период составило 41,2%, «Старшее поколение» — 44,5%. 

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Александр Осипов
При участии
Дмитрий Серков
Генеральная прокуратура преступность демография
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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