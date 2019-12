Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Вокалистка самого известного шведского дуэта умерла на 62-м году жизни после продолжительной болезни

Мари Фредрикссон (Фото: Roberto Finizio / Zuma / ТАСС)

Умерла солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Об этом сообщает Expressen со ссылкой на менеджера артистки Мари Димберг.

«Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря», — говорится в распространенном Димберг пресс-релизе. В сообщении также отмечается, что 61-летняя исполнительница умерла от «прежней болезни».

Родные певицы — муж Микаэль Боиош и их дети Жозефина и Оскар также обратились к общественности с просьбой уважать их горе. Церемония похорон пройдет в узком семейном кругу.

Дуэт Roxette был основан в 1986 году Пером Гесслом и Мари Фредрикссон. Общий тираж проданных в мире пластинок с их песнями превышает 75 млн. Среди самых известных песен дуэта — It Must Have Been Love, The Look, How do you do, Joyride и другие. Свой последний альбом Good Karma группа Roxette выпустила в 2016 году.

В течение многих лет Фредрикссон испытывала проблемы со здоровьем. В 2002 году у нее обнаружили опухоль головного мозга. Певица перенесла операцию, а затем курсы радиотерапии. Это позволило остановить рак, однако она много лет боролась с последствиями противоопухолевой терапии.