Борисов назвал причину проблем в микроэлектронной отрасли

Вице-премьер раскритиковал ВЭБ, Минфин и Минэкономразвития за бюрократические подходы

Юрий Борисов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Вице-премьер Юрий Борисов на конференции в Москве заявил, что развитие микроэлектронной промышленности в России затягивается из-за бюрократии в Минфине, Минэкономразвития и ВЭБе, сообщает агентство «РИА Новости».

«Я обращаюсь к своим коллегам из Минэкономразвития и Минфина. Они здесь сидят. Вы должны осмыслить это все: написание инвестиционных правил по полгода — это вещь хорошая. Решение набсовета ВЭБа, требующее процедуры, — это тоже вещь необходимая и хорошая, но все это — время. Здесь нельзя с такими бюрократическим подходами подходить и тратить время на бюрократические процедуры. Это никуда не годится», — заявил Борисов.

Вице-премьер добавил, что сейчас «глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство». Напомнив, что 20 лет назад СССР поставлял простейшую электронику в Китай, Борисов посетовал на то, что после бездумной приватизации производство было развалено. «Мы даже отсутствуем в статистике мировой», — отметил он.

Борисов отметил, что после 2018 года государство вновь решило вкладывать в микроэлектронную промышленность, однако инвестиции в это направление «требуют кратного увеличения».

«Мы задумываемся об одной-двух серийных фабриках в России. В Китае их свыше 30», — сказал вице-премьер.

РБК направил запросы в корпорацию «ВЭБ.РФ», Минэкономразвития и Минфин.

В июле этого года РБК на основе базы данных Федеральной таможенной службы сообщал о том, что основными поставщиками микроэлектроники в Россию являются страны Азии: Китай, Малайзия, Южная Корея.

В десятку входит и Белоруссия, из которой были ввезены в 2018 году, в частности, электронные интегральные схемы на $71 млн плюс диоды и транзисторы на $15 млн.