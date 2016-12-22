Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,93 66,04 EUR Нал. 76,36 75,44 USD Бирж. 66,41 +0,01 EUR Бирж. 75,85 +0,11 USD ЦБ. 66,24 -0,68 EUR ЦБ. 75,71 -0,37 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3590,00 +64,90 IMOEX 2408,96 -0,92% RTSI 1142,69 -1,32% Brent 61,09 -3,38% DJIA 24388,95 -2,24% Nasdaq 6969,25 -3,05%
Финансовая разведка узнала о переводе $15 млн племяннику экс-губернатора
Лента новостей
Суд отклонил иск «Гринпис» о запрете строительства «Северного потока-2» 16:14, Общество Минкомсвязи опубликовало график отключения аналогового телевещания 16:02, Технологии и медиа Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 16:01, РБК и FW Raiffeisen Масштаб-квартира: почему 120 млн кв. м смогут осилить только госкомпании 15:55, Строительство  В Мордовии неизвестный открыл стрельбу в храме 15:51, Общество Роналду заявил о желании увидеть Месси в чемпионате Италии 15:43, Спорт Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 15:40, РБК и Barilla Идея по инвестированию: что делать с токеном VIBE 15:38, Крипто Наблюдатели ОБСЕ отметили отсутствие нарушений на выборах в Армении 15:34, Политика Кабмин расширил список включенных в программу госгарантий заболеваний 15:26, Общество Идеи и предметы искусства ресторатора Александра Орлова 15:25, Стиль Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 36 позиций 15:24, Общество Глава РФПИ оценил доходы бюджета от соглашения ОПЕК+ в 6 трлн руб. 15:22, Финансы Как будут праздновать Рождество в Москве 15:17, РБК и Путешествие в Рождество Летевший в Уфу самолет вынужденно сел в Екатеринбурге 15:16, Общество Как накопить деньги: 11 базовых правил 15:10, Pink Домодедово получил тягач на базе танка Т-72 для эвакуации самолетов 15:09, Технологии и медиа Правительство запретило продавать «Боярышник» дешевле алкоголя 15:06, Экономика Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 15:00, РБК и EXMO 10 квартир для миллиардеров на Бульварном кольце 14:56, Недвижимость Минтранс предложил не досматривать ручную кладь пассажиров при пересадке 14:55, Общество Додона в пятый раз отстранили от обязанностей президента 14:55, Политика 10 квартир для миллиардеров на Бульварном кольце 14:52, Недвижимость Сенцова решили перевести из медчасти в отряд колонии 14:50, Общество Что будет с курсом биткоина в ближайшие недели 14:42, Крипто Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 14:32, РБК и Thomson Reuters «Адмиралтейские верфи» назвали причину пожара на ледоколе 14:32, Общество В Германии из-за забастовки железнодорожников остановились поезда 14:31, Общество
Финансовая разведка узнала о переводе $15 млн племяннику экс-губернатора
Общество, 14:03
0
Финансовая разведка узнала о переводе $15 млн племяннику экс-губернатора
Росфинмониторинг получил от иностранной финансовой разведки данные о племяннике одного из бывших губернаторов, который оказался владельцем крупного счета в заграничном банке. Фамилии в ведомстве называть не стали
Фото: Владимир Машатин / ТАСС

Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы информацию о крупных активах, принадлежащих 24-летнему россиянину, племяннику одного из бывших губернаторов. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

При этом Андреев уточнил, что информацию о подозрительных транзакциях ведомство получило от иностранных коллег.

«Из подразделения финансовой разведки иностранного государства мы получили информацию о крупных активах 24-летнего гражданина России в зарубежном банке. Установлено, что изначально на российский счет фигуранта, племянника одного из губернаторов — необходимо отметить, что уже бывшего, — было внесено третьим лицом по доверенности более $15 млн. Информация направлена в правоохранительные органы», — рассказал Андреев на конференции в НИУ ВШЭ, передает корреспондент РБК.

Фамилию фигурантов истории, а также страну, предоставившую информацию о них, чиновник называть не стал.

Эхо офшорного скандала: почему власти заинтересовались «панамским досье»
Общество

Ранее он заявил, что в результате проверки информации из «панамского досье» Росфинмониторинг выявил информацию о 4197 офшорных компаниях, которые контролируются россиянами. Объем сомнительных финансовых операций этих компаний достигал $5 млрд. Специалистам удалось установить связь многих из этих компаний с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», пояснил Андреев.

Журналистское расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о проверке информации из него, однако через год данные расследования были засекречены.

Авторы: Маргарита Алехина, Владислав Гордеев.
Теги: Губернатор , взятка , Росфинмониторинг
Главное
Почти 25% российских врачей получали указания навязывать платные услуги Общество
Материалы по теме
Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тыс. компаний россиян Общество
Эхо офшорного скандала: почему власти заинтересовались «панамским досье» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter