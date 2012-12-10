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Депутат В.Милонов обвинил Леди Гагу в клевете и гей-пропаганде
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Депутат В.Милонов обвинил Леди Гагу в клевете и гей-пропаганде
Общество, 10 дек 2012, 20:23
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Депутат В.Милонов обвинил Леди Гагу в клевете и гей-пропаганде
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, единоросс Виталий Милонов готовит заявление в прокуратуру против певицы Леди Гаги, которая дала большой концерт в Северной столице.
Фото: ИТАР-ТАСС

В.Милонова возмутило то, что скандальная исполнительница призвала "12-летних граждан вступить в организацию секс-меньшинств" либо профинансировать ЛГБТ-сообщество. Концерт был предназначен для аудитории старше 12 лет.

Также неприемлемым депутату показалось "ничем не оправданное" использование певицей российского флага.

Кроме того, В.Милонов обвинил исполнительницу в клевете. "Я как гражданин Российской Федерации возмущен: почему мою страну называют тоталитарной диктатурой? Именно так я могу охарактеризовать заявление Леди Гаги о том, что ее хотели арестовать за убеждения. Это неправда, у нас не арестовывают за убеждения. Человек оклеветал страну и всех граждан", - заявил РБК питерский борец за нравственность.

В.Милонов на концерте лично не был, однако там присутствовали его "представители". Кроме того, он посмотрел нарушения на видео в Интернете.

"Я знаю, что организаторы концерта, возможно, опасаясь, что они будут изобличены в нарушении закона, запретили снимать концерт даже телекомпании НТВ. Но я знаю, что какие-то люди снимали, выложили видео в YouTube и социальных сетях. Поэтому у нас достаточно видеосъемок, как своих так и не своих, чтобы сделать соответствующие выводы", - заметил В.Милонов.

Гражданских исков или обращений в суд он не планирует, однако собирается "отставать свою точку зрения в органах, которые занимаются соблюдением закона". Еще в октябре В.Милонов призывал не пускать на концерт поп-звезды несовершеннолетних, а также вынес официальное предупреждение организаторам.

Летний визит в Санкт-Петербург провокационной исполнительницы Мадонны окончился девятью исками от представителей общественности на 333 млн. руб., ни один из которых не был удовлетворен судом.

Напомним, по инициативе В.Милонова в Северной столице был принят закон, запрещающий публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма и трансгендерности среди лиц, не достигших 18 лет. Он вступил в силу с 30 марта.

Кстати, во время недавней пресс-конференции Дмитрию Медведеву был задан вопрос от "гея-однопартийца" по поводу борьбы с гомосексуализмом. Премьер заметил, что не все нравственные вопросы поддаются регулированию законом.

Леди Гага, известная своей борьбой за права сексуальных меньшинств, отреагировала на его слова в своем микроблоге. "Спасибо Вам, премьер-министр Д.Медведев, за то, что Вы не поддерживаете закон Вашей партии о гей-пропаганде, вместо этого поддерживая мое шоу и поклонников по всей России", - написала она.

Впереди еще один российский концерт Леди Гаги: 12 декабря она представит программу The Born This Way Ball в Москве.

Теги: Леди Гага , Мадонна , Медведев , Милонов , закон , концерт , прокуратура
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