Открылся переход между станциями метро "Белорусская"

Переход между станциями "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий метро откроется сегодня, 10 декабря. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Как сообщили РБК в информационном центре правительства столицы, кроме замены эскалаторов был отреставрирован сам переход, а также расположенный там памятник белорусским партизанам.

Напомним, переход был закрыт 29 мая в связи с заменой эскалаторов в рамках реализации комплексной программы по реконструкции станций и вестибюлей метрополитена. Пассажирам в течение полугода рекомендовалось пользоваться для пересадки другими станциями.

В столичной прессе ранее появлялись сообщения о том, что вместе могут закрыться обе "Белорусские", однако в мэрии и пресс-службе метрополитена эту информацию опровергли.

В Департаменте транспорта и связи города Москвы РБК сообщили, что в соответствии с целевой программой замены морально устаревших и физически изношенных эскалаторов московского метро на пересадочном узле станции "Белорусская" с 29 мая 2010г. проводятся работы по замене эскалаторных комплексов. Эта программа будет продолжена и дальше, добавили в департаменте.