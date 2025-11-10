В Татарстане пять человек пострадали во время приготовления плова
В Набережных Челнах пять человек пострадали при взрыве газа во время приготовления плова в гараже, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошел в гаражно-строительном кооперативе «Гудок». По данным спасателей, граждане использовали плиту, работавшую на газовом баллоне. Во время ее работы произошла утечка газа и взрыв, но возгорания не последовало.
«Сообщения о происшествии в экстренные службы не поступали, подразделения экстренных служб не выезжали», — рассказали в МЧС.
В результате пострадали четыре человека — все они обратились за медицинской помощью самостоятельно. Один из пострадавших в тяжелом состоянии с травмой головы, у остальных диагностированы ожоги, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу главка МЧС по республике.
