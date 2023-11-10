Экс-главу ООО «Авиатика» арестовали по делу о хищениях в Минпромторге
Замоскворецкий суд Москвы на два месяца, до 8 января, арестовал бывшего директора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова, который проходит по делу о хищении при создании программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности, сообщает ТАСС.
Уголовное дело завели полгода назад в отношении неустановленных лиц, потерпевшей стороной признан Минпромторг. Как пишет агентство, речь в нем идет о более чем 240 млн руб., которые выделили из бюджета университету МИРЭА на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) «Адаптация». ОКР подразумевала «создание типового электронно-цифрового макета судна», разработку унифицированного российского формата хранения проектной документации и другие работы.
МИРЭА привлек к выполнению «Адаптации» соисполнителей, в том числе компании Пьянкова. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщали, что в ходе предварительной оценки были выявлены недочеты в работе системы и завышение стоимости выполненных работ
Вменяемые Пьянкову преступления относятся к 2016-2018 годам, передает ТАСС.
По данным СПАРК, ООО «Авиатика» занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, оказывает консультационные и другие услуги в этой области.
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