В Петербурге прошли учения по уборке снега. Он еще не выпал

В Санкт-Петербурге на Моховой улице прошли учения по уборке снега. При этом использовались снегоуборочные машины и лопаты. Снега на улицах не было

Video

В Центральном районе Санкт-Петербурга прошли учения по уборке снега и наледи с улиц и крыш домов, сообщили власти района во «ВКонтакте». Председатель жилищного комитета города Олег Зотов, участвовавший в мероприятии, заявил, что тренировочная уборка прошла хорошо.

«Учения на Моховой улице показали, что зимняя уборка проводится слаженно, но нужно улучшить информирование жителей и увеличить количество мест для складирования снега», — написал Зотов на своей странице во «ВКонтакте».

Как подчеркнула администрация Центрального района, для качественной уборки важно синхронизировать работы по сбросу снега с крыш домов, а также во дворах и на дорогах; определить места для складирования снега и организовать его вывоз.