В Думу внесли ужесточающий условия усыновления и опеки закон

Правительство внесло в Думу законопроект, вводящий принцип «усыновление семьей не более одного ребенка в год». В случае одобрения закон может вступить в силу в следующем сентябре

Фото: Александр Колбасов / ТАСС

В Государственную думу внесен законопроект, ужесточающий требования к усыновлению и опеке. Соответствующий пакет документов появился в базе данных нижней палаты Федерального собрания 10 ноября.

Ключевые новации подготовленного Министерством просвещения России документа — ограничение числа единовременно усыновляемых одним ребенком; обязательное социально-психологическое обследование кандидатов в приемные родители и проживающих с ними лиц, а также детей-сирот; осуществление органами опеки и попечительства сопровождения опекунов и детей-сирот. Новый механизм процедуры усыновления и опеки, если он будет одобрен, должен начать действовать с 1 сентября 2023 года.

Соответствующие изменения вносятся в Семейный кодекс, закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», Гражданский процессуальный кодекс и закон «Об опеке и попечительстве».

Законопроект поступил на одобрение в комиссию правительства по законопроектной деятельности в октябре. Копия законопроекта и прилагающегося к нему пакета документов, в том числе согласование аппарата правительства, есть в распоряжении РБК.

Законопроект предполагается уточнить ко второму чтению в Госдуме.

Какие положения вводит законопроект

Возможность последующих усыновлений или передачи под опеку (попечительство) детей-сирот лицами, в семье которых уже воспитывается усыновленный или подопечный ребенок (дети), по истечении года с момента вступления в силу решения суда или органов опеки о предыдущем усыновлении или попечительстве (за исключением усыновления братьев, сестер и нескольких других исключений).

Социально-психологическое обследование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Социально-психологическое обследование лиц, желающих иметь приемного ребенка, и проживающих с ними.

Обязательность прохождения подготовки близкими родственниками детей-сирот, желающих принять их в свою семью, а также лицами, которые являются или являлись опекунами (попечителями).

Требование об отсутствии судимости и уголовного преследования у лиц, проживающих совместно с теми, кто желает принять на воспитание ребенка-сироту.

Преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего ребенка-сироты, других родственников, отчима (мачехи) быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки (попечительства).

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, его реализация потребует дополнительно около 800 млн руб. ежегодно — на проведение социально-психологических обследований приемных родителей, опекунов, детей-сирот, сопровождение специалистами семьей с приемными детьми. Как уточняется в материалах к проекту закона, замечания Минфина и Минюста России в связи с образующейся дополнительной нагрузкой на региональные бюджеты уже урегулированы председателем правительства. В документах также подчеркивается, что социально-психологическое обследование кандидатов в приемные родители уже проводится во всех субъектах Федерации, а сопровождение — в 83.

Как в Минпросвещения обосновали необходимость этих мер

По данным Минпросвещения, по итогам 2021 года в России общая численность детей-сирот составляла 390,9 тыс. человек, из них в семьях воспитывались 351,2 тыс. человек.

Как говорится в материалах ведомства к законопроекту, согласно данным федерального статистического наблюдения, ежегодно отменяется примерно 1% решений о передаче ребенка в семью на воспитание от общего числа сирот, находящихся в приемных семьях, в том числе в 2021 году было отменено 5,16 тыс. таких решений, из них 3,16 тыс. — по инициативе самих усыновителей. В министерстве причиной этого называют некачественную подготовку россиян, выразивших желание принять в семью детей на воспитание, а также отсутствие мотивации у семей, сделавших это, к сопровождению и оказанию таким детям необходимой помощи.

Как полагают в ведомстве, реализация законопроекта должна снизить количество случаев так называемого вторичного сиротства, когда опекуны, в том числе родственники, меняют свое решение и вновь отдают ребенка в детские дома и интернаты. В пояснительной записке уточняется, что годовой мораторий на последующее усыновление или опеку установлен потому, что именно в этот период перед приемными родителями стоят такие задачи, как перераспределение ролей, учет индивидуальных особенностей ребенка, его знакомство с правилами и традициями семьи, и от успешности их решения зависит соблюдение прав и интересов сироты.

Однако в Исследовательском центре частного права им. С.С. Алексеева при президенте (ИЦЧП), экспертное заключение которого на новую редакцию законопроекта также присутствует в сопроводительных материалах, говорится, что ограничение «не более одного ребенка на воспитание в год» противоречит закрепленному в законодательстве приоритету семейного воспитания, необоснованно ограничивает возможность устройства на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей, а потому законопроект не может быть поддержан.

В ИЦЧП и Минпросвещения на запрос РБК не ответили.

Как законопроект оценивают эксперты

Психолог Илья Лещинский в целом положительно оценивает предложенные Минпросвещения изменения и поддерживает ограничение на число приемных детей. По его мнению, это поможет отсеять претендентов, которые пытаются «решить свои материальные и психологические проблемы за счет детей». Эксперт обращает внимание, что 80% детей-сирот являются воспитанниками коррекционных учреждений и их адаптация и так осложнена из-за особенностей развития. «Трудно судить, как сейчас это происходит в регионах, но в Москве практика экспертиз и поддержки приемных семей уже была распространена; вероятно, ее хотят тиражировать по всей России», — заключает Лещинский.

Сейчас все потенциальные опекуны в обязательном порядке проходят школу приемных родителей, продолжительность обучения в которой составляет три месяца, но качество усвоения материала после нее не проверяется, а справка об окончании школы выдается по факту посещения всех занятий, уточняет источник, близкий к Минпросвещения. По его словам, медицинское освидетельствование также пока не предполагает экспертизы у психолога и проводится по направлению участкового терапевта; согласие остальных членов семьи собирают сами будущие опекуны, с которыми проводят лишь поверхностное собеседование.

Без социально-психологической экспертизы тяжело понять, подходит ли та или иная семья конкретному ребенку, отмечает Ольга Кузьменкова, психолог-педагог реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями и оказавшимся в сложной жизненной ситуации «Дарина». Было бы логично включить рекомендацию сопровождения семьи психологом на начальном этапе.

В одном из региональных комитетов опеки в ответ на запрос РБК сообщили, что в целом инициативу Минпросвещения поддерживают, однако, поскольку ее финансирование предлагается возложить на регионы, это затруднит реализацию на практике.