В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет «Лента»
Общество, 09:21
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В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет «Лента»
На Обводном канале в Санкт-Петербурге горит гипермаркет «Лента», эвакуированы около 800 человек
В гипермаркете «Лента» на Обводном канале в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Площадь пожара достигла почти 5 тыс. кв. м. Посетители эвакуированы сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС. Всего здание покинули порядка 800 человек. Пожару присвоен третий уровень сложности.
Издание «Невские новости» со ссылкой на спасателей сообщает, что в 9:06 мск в здании обрушилась крыша. Информация о пострадавших отсутствует.
Фотографии с места пожара очевидцы публикуют в социальных сетях. На них виден большой столб дыма, поднимающийся над городом, здание охвачено огнем.
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