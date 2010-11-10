На Кубани задержаны подозреваемые в массовом убийстве

В Краснодарском крае по подозрению в убийстве 12 человек задержаны двое мужчин, которые, по данным СКП, причастны к бандитской группировке, действующей в Ростовской области и Кущевском районе Краснодарского края.

Одним из основных мотивов преступления в СКП считают личную неприязнь подозреваемых к одному из убитых. В настоящее время следователи прорабатывают все возможные версии.

В ряде СМИ сообщалось, что бандиты вымогали у хозяина дома деньги за покровительство, которые тот платить отказался. По другой версии, хозяин дома задолжал крупную сумму, проигранную им в карты.

Тела 12 человек, в том числе четырех детей, были обнаружены 5 ноября с.г. днем в сгоревшем двухэтажном частном доме на улице Зеленой в станице Кущевская Краснодарского края. В ходе экспертизы было установлено, что смерть одного малолетнего ребенка наступила от отравления угарным газом, второго - от удушения. Остальные 10 человек скончались от многочисленных колото-резаных ран: каждому из потерпевших было нанесено от трех до 10 ранений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц" (ч.2 ст.105 УК РФ).