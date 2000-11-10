В Афинах взрывают банки

Сегодня утром в Афинах возле отделения Коммерческого банка Греции и отделения Национального банка Греции сработали взрывные устройства.

Надо особенно отметить, что ранее в Афинах уже был совершен ряд терактов против банков. Нападению подверглись представительства банков Великобритании. Именно тогда ответственность на себя взяла группировка "Ноябрь 17". Она идеологически представляет собой смесь марксистских и ультранационалистических взглядов. На счету группировки с 1975 года уже более 20 убийств, жертвами которых стали 4 американца, включая одного из руководителей ЦРУ. Самым громким преступлением последнего времени стало убийство военного атташе британского посольства в Греции. Он стал жертвой теракта в июне 2000 года. Машина военного атташе была обстреляна двумя мотоциклистами на центральной дороге, связывающей северный пригород Афин с центром. Дипломат получил ранения в голову и грудь. Полиция полагала, что терракт - дело рук террористической группировки "Ноябрь 17". О том, что почерк совершенного преступления напоминает работу именно этой преступной группировки, заявил сегодня министр общественного порядка Греции Димитрис Эфстатиадаис. В частности, об этом свидетельствует то, что преступление было совершено по тем же схемам (выбор места и метода), характерным для этой группировки, и из оружия 45-го калибра, которое является визитной карточкой "Ноября 17".