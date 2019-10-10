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Самолет вернулся в Шереметьево из-за не убравшегося в воздухе шасси
На борту самолета Bombardier CRJ-200LR находились 30 пассажиров и три члена экипажа, посадка в Шереметьево прошла в штатном режиме

Самолет Bombardier CRJ-200LR, вылетевший 10 октября из аэропорта Шереметьево в Череповец, вернулся в Москву после того, как в воздухе летчикам не удалось убрать шасси, сообщает ТАСС.

«В 14:48 самолет сел в штатном режиме», — сообщил источник агентства в экстренных службах. По его словам, на борту самолета находились 30 пассажиров и три члена экипажа. «Самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси», — сказал собеседник агентства «РИА Новости».

По данным сервиса Flightradar24, самолет Bombardier CRJ-200LR, вылетевший 10 октября из Шереметьево в Череповец рейсом D2164, принадлежит авиакомпании «Северсталь». Та же информация указана на сайте авиапредприятия. По данным авиакомпании, самолет должен был прибыть в Череповец в 15:30 мск, через 50 минут после вылета из Шереметьево.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево отказались от комментариев по данному инциденту, посоветовав обратиться в пресс-службу авиакомпании.

РБК направил запрос в ООО «Авиапредприятие «Северсталь».

Автор: Евгений Калюков
При участии: Мария Кокорева, Артем Афонский
Теги: Шереметьево, аэропорт
РБК
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