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Шойгу лишит выходного пособия попавшихся на наркотиках военных
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Шойгу лишит выходного пособия попавшихся на наркотиках военных
Общество, 10 окт 2017, 17:36
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Шойгу лишит выходного пособия попавшихся на наркотиках военных
Отслужившие более 20 лет военнослужащие-контрактники, которые хотя бы раз употребили наркотики, не получат семь окладов при увольнении, следует из проекта приказа главы Минобороны Сергея Шойгу
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Военнослужащие-контрактники, у которых найдут в организме наркотические и психотропные вещества, не получат единовременное пособие при увольнении. Такие изменения в порядок обеспечения денежным довольствием российских военнослужащих, утвержденный министром обороны в 2011 году, разработало Минобороны. Проект приказа главы ведомства Сергея Шойгу опубликован на портале нормативных правовых актов

Также не получат единовременную выплату военнослужащие, которые были привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков или «психоактивных веществ», которые не назначал врач, сказано в тексте проекта приказа.

Сегодня военнослужащие-контрактники, отслужившие менее 20 лет, при увольнении получают единовременное пособие в размере двух окладов; те, кто отслужил более 20 лет, — семь окладов. Об этом говорится в приказе министра обороны 2011 года «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих».

Для неполучения выходного пособия есть 11 оснований. Среди них — лишение воинского звания, лишение свободы за преступление, совершенное умышленно, а также переход на службу в МВД и органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее аналогичные изменения утвердил президент Владимир Путин в законе «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Проверки военнослужащих на наличие запрещенных препаратов в организме начались в 2015 году, напомнил РБК источник в Минобороны. По его словам, контролирует процесс обследования военная полиция. «Проверки происходят внезапно: военная полиция приезжает в любую воинскую часть, военные медики делают экспресс-тест — если тест что-то запрещенное в организме выявляет, то военнослужащего везут в военный госпиталь, там он проходит полноценную проверку», — пояснил собеседник РБК.

Теги: наркотики , легкие наркотики , внезапная проверка , Сергей Шойгу , Минобороны , военная ...
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