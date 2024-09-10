В двух штатах США ввели ограничения из-за смертельного вируса ВЭЛ

В ряде городов Массачусетса и Вермонта жителям порекомендовали не выходить из дома в наиболее активное для комаров время — они переносят редкую, но опасную болезнь, от которой погибает каждый третий заболевший в тяжелой форме

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В штате Вермонт власти призвали местных жителей не выходить из дома в ночное время, чтобы свести к минимуму риск укуса комаров, переносящих восточный энцефалит лошадей (ВЭЛ), передает Vermont Public.

Жителям Берлингтона, Олбурга, Колчестера, Свантона и других городов с высоким уровнем риска рекомендовано оставаться дома с 18:00 до 6:00. Всего в списке 16 городов с разным уровнем риска. В некоторых из них власти отменяют или переносят мероприятия на открытом воздухе, проводимые после наступления темноты.

Аналогичные меры приняли ранее власти нескольких городов Массачусетса.

ВЭЛ — редкое, но серьезное заболевание. Каждый год в США фиксируют несколько случаев этой болезни, большинство заражений происходит в восточных или прибрежных штатах Мексиканского залива. Примерно 30% пациентов, у которых развился тяжелый восточный лошадиный энцефалит, умирают, а выжившие рискуют столкнуться с постоянными неврологическими проблемами, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Вакцин для лечения или профилактики ВЭЛ не существует. Симптомы могут включать лихорадку, головную боль, рвоту, диарею, судороги, сонливость. Обычно они проявляются через 4–10 дней после укуса либо их не будет вовсе. По сведениям депздрава штата Вермонт, дети до 15 лет и люди старше 50 лет подвержены наибольшему риску развития тяжелой формы заболевания.

«Всем жителям штата следует принимать меры предосторожности, чтобы избежать укусов комаров, в том числе использовать репелленты и носить одежду с длинными рукавами и брюки, если вы находитесь на улице в период активности комаров», — призвала главный вермонтский эпидемиолог Пэтси Келсо.

В Массачусетсе известно о четырех случаях заболевания в этом году. В августе в штате Нью-Гэмпшир впервые за десятилетие умер мужчина, заразившийся ВЭЛ.

«ВЭЛ распространяется комарами особого рода, которых, насколько я знаю, в России нет. А если вдруг что-то у нас появится, то инфекцию сразу обнаружат», — рассказал «Вечерней Москве» эпидемиолог Виталий Зверев.